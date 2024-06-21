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Türkiye
AA 21.06.2024 05:11

Darp edilen iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darp edilen 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı.

Darp edilen iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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