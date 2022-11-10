Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Elazığ-Bingöl kara yolunun ilçe merkezi mevkiinde, yol çalışması nedeniyle tek şeritten çift yönlü ulaşımın sağlandığı yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.
Kazada, Ahmet Y. ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Elazığ
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