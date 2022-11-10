Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 00:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 00.26'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 10,73 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2022
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.96 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2022-11-10
Saat:00:26:08 TSİ
Enlem:37.871 N
Boylam:26.952 E
Derinlik:10.73 km
Detay:https://t.co/IYwDZTgt2u@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Ege Denizi İzmir
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