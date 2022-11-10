Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yürürken kabloya basan çocuk elektrik akımına kapıldı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.
4 yaşındaki Yakup Çalışkan ilçe merkezinde oyun oynadığı esnada, temas ettiği elektrik kablosu nedeniyle akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Çalışkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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