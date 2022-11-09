Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
[Fotograf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yanan alanın bazı kısımlarına müdahale edemiyor.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi.
Olumsuz arazi şartları nedeniyle ara verilen söndürme çalışmaları, sabah devam edecek.
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