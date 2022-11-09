Bulgar polis memurunun av tüfeğiyle öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki Engin E. ve 28 yaşındaki M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesine gönderildi.

Şüphelilerden Engin E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi M.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında önceki gün Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen Engin E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.

Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşına başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Bulgaristan sınırında, Bulgaristan ile başarılı çalışmalar yürütürken yaşanan elim olayın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Soylu, şunları söyledi:

"Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan polis memurunun silahla vurulma sonucu hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Az önce Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın İvan Dermenciev ile yaptığım telefon görüşmesinde hayatını kaybeden Bulgaristan polisi için başsağlığı dileklerimi ilettim. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. Tekrar kıymetli mevkidaşıma ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."