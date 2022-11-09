Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaybolan kız çocuğundan acı haber
[AA (Arşiv)]
Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Fidan Tunç'un cansız bedeni 5 kilometre ilerideki başka bir bahçede bulundu.
Turunçlu Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç, üç gün önce kayboldu.
Ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapılan Tunç'u arama çalışması başlatıldı.
Tunç'un cesedi, kaybolduğu yerden 5 kilometre ileride farklı bir narenciye bahçesinde vatandaşlar tarafından bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fidan Tunç'un cesedi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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