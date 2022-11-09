Turunçlu Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç, üç gün önce kayboldu.

Ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapılan Tunç'u arama çalışması başlatıldı.

Tunç'un cesedi, kaybolduğu yerden 5 kilometre ileride farklı bir narenciye bahçesinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fidan Tunç'un cesedi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.