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Türkiye
İHA 07.11.2023 03:46

Elazığ’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkiinde meydana geldi.

Bir hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Yusuf Meşe iradesindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Yusuf Meşe’ye ait araç ters döndü. Kazada sürücü Meşe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Meşe’nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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