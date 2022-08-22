Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde karşılaşan aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yaralılardan A.D. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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