Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı
Aksaray'da serinlemek için girdiği inşaat temelindeki biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, dalgıçlar tarafından kurtarıldı.
15 yaşındaki İhsan Ş., serinlemek için Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaat için açılan temeldeki biriken suya girdi.
Bir süre sonra İhsan Ş'nin suda çırpınmaya başladığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.
Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu İhsan Ş, sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İhsan Ş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İhsan Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Hastaneye gelen İhsan Ş'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Etiketler: Aksaray
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