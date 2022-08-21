Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de Kayacı Vadisi'nde suya düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kayacı Vadisi'nde suya düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu.
Suriye uyruklu çocuk, ailesi ile birlikte Kayacı Vadisi'ne piknik yapmaya gitti. Su kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.
Çalışmalar sonucunda 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, su altındaki kayalıklarda sıkışmış halde bulundu.
Etiketler: Mersin
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