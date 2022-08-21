Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal sahilinde denizde el bombası bulundu
[Fotograf: AA]
Kartal Dragos'ta, denize giren vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri belirlenen el bombası, Sualtı Savunma (SAS) komandolarınca etkisiz hale getirilecek.
Sahile serinlemek için gelen vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 3 metre uzaklıkta ve 2 metre derinlikte, sarı renkli bir plastiğe sarılı halde el bombasına benzeyen cisim gördüklerini polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sahile güvenlik kordonu çekerek, vatandaşları buradan uzaklaştırdı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ihbarın doğru olduğunu belirledikten sonra el bombasının yerini fotoğrafladı.
Olay yerine sevk edilen SAS komandolarının çalışması sonucunda bombanın etkisiz hale getirileceği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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