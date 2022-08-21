Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışırken Yunan unsurlarınca geri itilen FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen yakalandı.
Mersincik Burnu kuzeyinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareketten yoksun şişme bottaki 2 Türk vatandaşını bota alarak karaya çıkardı.
Şüphelilerin kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen olduğu, kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edildi.
Eski polis Y.D. ve öğretmen Ş.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Muğla
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