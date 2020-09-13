Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yünlüce köyü mevkiinde aynı yönde seyir halindeki sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ trafik Kazası zincirleme kazaSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 02:28
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz