Elazığ-Bingöl kara yolunun Yünlüce köyü mevkiinde aynı yönde seyir halindeki sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.