Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'nde döküm potasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir döküm fabrikasında çalışan Niyazi Ak, henüz belirlenemeyen nedenle döküm potasının altında kaldı.
Ak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli iş kazası döküm fabrikasıSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 01:52
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