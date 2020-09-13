Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir döküm fabrikasında çalışan Niyazi Ak, henüz belirlenemeyen nedenle döküm potasının altında kaldı.

Ak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.