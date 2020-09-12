Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden, 85 yaşındaki Nebiha Yüksel için kızı Fatma Ejder, Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.

Ekipler, "Git, Dinle, Çöz Projesi" kapsamında Yüksel'e ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Nebiha Yüksel'in kızı Fatma Ejder ise annesinin birçok hastalığa karşı mücadele verdiğini belirterek, tekerlekli sandalye hediye eden belediye ekiplerine teşekkür etti.