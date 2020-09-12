Haber Giriş: Kaynak: AA
Belediye ekiplerinden yaşlı kadına tekerlekli sandalye sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nebiha Yüksel'e belediye ekiplerince tekerlekli sandalye hediye edildi.
Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden, 85 yaşındaki Nebiha Yüksel için kızı Fatma Ejder, Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.
Ekipler, "Git, Dinle, Çöz Projesi" kapsamında Yüksel'e ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi hediye etti.
Nebiha Yüksel'in kızı Fatma Ejder ise annesinin birçok hastalığa karşı mücadele verdiğini belirterek, tekerlekli sandalye hediye eden belediye ekiplerine teşekkür etti.
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