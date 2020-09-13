Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da yangın
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm anız ile ağaçlık alan kül oldu.
Çavuşköy Mahallesi kırsalındaki biçilmiş buğday ve ayçiçeği tarlaları ile dere çatağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ve Çavuşköylü çiftçilerin çabası sonucu kontrol altına alınan yangında, 500 dönüm anız ile dere çatağındaki ağaçlık alan küle döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Son Haberler
- 03:24
- 03:11
- 02:59
- 02:40
- 02:28
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde döküm potasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz