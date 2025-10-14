Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
AA 14.10.2025 09:23

El freni çekilmeyen İETT otobüsü kaza yaptı

Üsküdar'da park halindeyken el freni çekilmeyen İETT otobüsü, çarptığı bir sitenin istinat duvarını yıkarak asılı kaldı.

Barbaros Mahallesi Üsküdar Devlet Hastanesi önündeki peron alanına İETT otobüsünü park eden sürücünün, el frenini çekmeden indiği araç hareket etmeye başladı.

Otobüs, Veysi Paşa Sokağı'nda yokuş aşağı hızla ilerleyerek, bir binaya ait istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan otobüs, burada asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kurtarma vinciyle otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada otobüsün asılı kaldığı istinat duvarının alt kısmında çocuk parkı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kontrolden çıkan otobüsün hızlıca ilerleyerek istinat duvarına çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otobüsün duvara çarpması ve asılı kalması yer alıyor.

Sürücü işten el çektirildi

İETT tarafından yapılan açıklamada, Barbaros Mahallesi'ndeki peron alanında, ilk tespitlere göre, otobüs şoförünün park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle aracın hareket ettiği belirtilerek, "Maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır. Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

