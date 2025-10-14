Açık 11.1ºC Ankara
AA 14.10.2025 08:33

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde seyreden bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.

ETİKETLER
Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası Edirne
