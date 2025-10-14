Açık 5.5ºC Ankara
Türkiye
AA 14.10.2025 04:38

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla 3 otomobile çarptı

Diyarbakır'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan aracın, 2'si polise ait 3 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla 3 otomobile çarptı
[Fotograf: AA]

Diyarbakır-Silvan kara yolunda polis ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, art arda iki polis aracı ile Terkan Caddesi'nde karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Olayda araçtaki sürücünün de bulunduğu 3 kişi ile çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Trafik Kazası
