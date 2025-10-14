Açık 5.5ºC Ankara
AA 14.10.2025 03:25

Fatih'te 2 katlı metruk binada yangın

İstanbul Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti.

Fatih'te 2 katlı metruk binada yangın
[Fotograf: DHA]

Olay, Küçük Ayasofya Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında çıktı.

Hünkar Peşrevi Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. 

İstanbul Yangın
