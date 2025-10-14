Fatih'te 2 katlı metruk binada yangın

Olay, Küçük Ayasofya Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında çıktı.

Hünkar Peşrevi Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.