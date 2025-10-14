A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında bugün konuk edeceği Gürcistan ile 8. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu:

"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Türkiye ile Gürcistan 8. randevuda

Türkiye, 4'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 18 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

İlk maç 2002'de

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004'te Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

EURO 2024'te unutulmaz maç

Türkiye ile Gürcistan, geçen yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da (EURO 2024) aynı grupta yer aldı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.

A Milli Futbol Takımı 645. maçına çıkacak

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 357'si resmi, 287'si özel toplam 644 maç oynayıp 1'i hükmen 253 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 277'si Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 887 gol attı, kalesinde 923 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 644 müsabakanın 558'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​​​​​​​​