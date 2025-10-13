SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
12.2ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Türkiye
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
13.10.2025 20:38
, 13.10.2025 20:39
SON GÜNCELLEME
13.10.2025 20:39
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
İBB Meclisinde birçok kalemde zam öngören gündem maddeleri komisyona gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
İBB Meclisinde birçok kalemde zam öngören gündem maddeleri komisyona gönderildi
19:31
Bakan Yerlikaya: Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız
19:54
Gazze'de barış için tarihi imzalar atıldı
19:10
Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu
19:01
“Yeni Medya Güncesi” TRT Dinle’de dinleyicilerle buluşuyor
18:59
Eğlenceli ve eğitici çocuk şarkıları TRT Dinle ve Ebeveyn Akademisi’nde
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
İBB Meclisinde birçok kalemde zam öngören gündem maddeleri komisyona gönderildi
DMM, "Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiasını yalanladı
Bursa barajlarının su seviyesi azalmaya devam ediyor