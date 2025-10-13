Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
Türkiye
AA 13.10.2025 15:30

Bursa barajlarının su seviyesi azalmaya devam ediyor

Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesindeki düşüş sağanak ve su kesintilerine rağmen sürüyor.

Bursa barajlarının su seviyesi azalmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Geçen hafta Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim itibarıyla yüzde 0,49 olarak ölçüldü.

Bu arada geçen hafta etkili olan sağanakla Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogramlık yağış düştüğü, 19 Ekim Pazar gününe kadar ise herhangi bir yağış beklenmediği bildirildi.

