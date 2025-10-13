Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.10.2025 14:10

Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı adliyede

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı adliyede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan Erdem ve 20 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye getirildi.

Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı adliyede

Bu arada aranan şüphelilerden birinin, yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa merkezli 3 ilde 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Ordu'da heyelan mağdurları için yapılan konutlar tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Türkiye'ye 8 ayda 10,6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
15:55
Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı Ekim 2023'ten bu yana 255'e çıktı
15:42
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
15:32
Bursa barajlarının su seviyesi azalmaya devam ediyor
15:24
Trump'ın İsrail parlamentosundaki hitabında "Filistin'in tanıyın" pankartları açan milletvekilleri zorla dışarı çıkarıldı
15:21
İran, askeri saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda olduğunu vurguladı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ