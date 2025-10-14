Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.10.2025 09:00

Diyarbakır ile Balıkesir'de faili meçhul cinayetler aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 10 ve Balıkesir'de 18 yıllık cinayet dosyalarının aydınlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır ile Balıkesir'de faili meçhul cinayetler aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan kişinin katilinin, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandığını belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015'te bir mağara içerisinde tanınmayacak halde ceset bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi. Balıkesir'de 3 Nisan 2007'de Bandırma ilçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi.

 

Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı. Şanlıurfa'da Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan jandarma dedektiflerimiz bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı."

Yerlikaya'nın paylaşımında, çalışmalara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Balıkesir Cinayet Diyarbakır İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Bilim insanları çeliğin 10 katı güçlü “Süper ahşap” geliştirdi
09:31
Kars'a kış geldi, camlar buzla kaplandı
09:24
ABD medya kuruluşları ile Pentagon arasında kriz
09:13
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:10
Soykırımcı İsrail askerleri, serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlendi
09:15
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı
Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan istemedi, Netanyahu zirveye katılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan istemedi, Netanyahu zirveye katılamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ