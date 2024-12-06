Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: Ehliyetsiziz diye araba da mı kullanmayalım?

Polisi alarma geçiren olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama yapan ekipler, 21 yaşındaki Merdan D'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan Merdan D. ve yanındaki iki arkadaşı, otomobille Gazi Bulvarı üzerinden kaçmaya başladı.Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu,Topcular Mahallesi'ndeki araç üst geçidinde polis ekipleri tabancayla ateş ederek aracın lastiklerini patlattı.Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan indirilirken, ekipler de otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada ise Merdan D'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Hem suçlu hem de güçlü

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merdan D. "Ehliyetimiz yoktu. Dur ihtarına uymayıp kaçtık, polisler de lastiklere ateş ederek durdurdu. Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, buradan bir çıkayım ehliyet almaya gideceğim" dedi.

33 bin 899 lira ceza yedi

Diğer iki genç il birlikte polis merkezin götürülen Merdan D'ye, trafikten kurallara uymamak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak 20 bin 922 lira, araç sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira olmak üzere 33 bin 899 lira para cezası uygulandı, araç ise çekiciyle otoparka çekildi.