Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.12.2024 15:58

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1922'nci gününde sürüyor.

Mardin'den 10 yıl önce dağa götürülen oğulları Hamdullah için Mazıdağı ilçesinden gelen anne Kamile ve baba Abdurrahman Karagöz de oturma eylemine dahil oldu.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Baba Abdurrahman Karagöz, oğluna kavuşmak için eşi ile eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan 10 yıldır haber alamadığını ifade eden Karagöz, "Çocuğumu istiyorum. Oğlumuzun geri dönmesini istiyoruz" dedi.

ETİKETLER
Diyarbakır Evlat Nöbeti
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta 'istinat duvarı' davasında karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
17:36
Feridun Sinirlioğlu: AGİT coğrafyasında önemli bir savaş yaşanıyor
17:21
Türkiye'nin CDS'i 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü
17:11
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü
16:42
Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir
16:58
Uluslararası Af Örgütü de “soykırım” dedi: Ne anlama geliyor?
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten GÖKBEY'e özel mehteranlı klip
Mehmetçik'ten GÖKBEY'e özel mehteranlı klip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ