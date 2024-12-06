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Türkiye
AA 06.12.2024 15:40

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorgulanan bu şüphelilerden 10'unu tutuklama, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık bir şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun E, bu dosya kapsamında da yeniden gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Söz konusu dosyada yer almayan bir bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Dursun E. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 15 şüpheliyi yakalamıştı.

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