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Türkiye
AA 06.12.2024 18:11

İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 tutuklu

İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 tutuklu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 114 şüpheliden, yakalanan 100'ünün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliden 59'u savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 31'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan firari 14 zanlıdan 6'sının yurt dışında olduğu belirlendi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın finansmanın yönelik soruşturmada 114 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 3 Aralık'ta 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise 100 kişi gözaltına alınmıştı.

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