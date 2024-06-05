Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.06.2024 12:40

Ehliyet sınavında kopya operasyonu: 4 gözaltı

Erzincan'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 3 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ücret karşılığında kopya düzeneği temin ettikleri öğrenildi.

Ehliyet sınavında kopya operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.K'yi takibe alan ekipler, sınava giriş sırasında yaptıkları aramada, düğme görünümlü 1 gizli kamera, 1 sim kartlı kablosuz ağ cihazı ile cihazlara takılı 2 sim kart ele geçirdi.

Ücret karşılığında kopya düzeneği temin ediyorlardı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ücret karşılığında kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya yansıtarak kopya çekilmesini sağlayan E.B'yi sınav merkezi yakınlarında araç içerisinde suçüstü yakaladı.

Bu kişinin yardım ettiği ve e-sınav merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarına üzerinde kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.İ, B.İ. ve O.A. da gözaltına aldı.

Söz konusu 4 şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa alıcısını bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 40,72
12:52
Gazze'de 1 milyon insanın temmuza kadar ölümle karşı karşıya kalması bekleniyor
12:43
Jandarma'dan 'inci kefali' nöbeti
12:33
Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa alıcısını bekliyor
12:29
Bakan Göktaş kadın kooperatifleri temsilcileriyle görüştü
12:24
İsrail UAD kararına rağmen Refah'taki saldırılarını genişletiyor
Iraklı hattat, Ayasofya’daki eserleri yeniden yapmayı hayal ediyor
Iraklı hattat, Ayasofya’daki eserleri yeniden yapmayı hayal ediyor
FOTO FOKUS
Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ