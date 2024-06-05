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Türkiye
AA 05.06.2024 12:26

Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Gaziantep'te 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Fıstık" isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Oğuzeli ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan veteriner teknikeri Mehmet Can Bartık'ın yetiştirdiği 3,5 yaşındaki "Fıstık", alıcısını bekliyor.

Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa alıcısını bekliyor

Mehmet Can Bartık, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa çıkardıkları "Fıstık"ın bölgenin en çok ilgi gören hayvanlarından birisi olduğunu söyledi.

Gaziantep'te 1,3 tonluk boğa alıcısını bekliyor

"Bölgenin en talep edilen boğalarından birisi"

İşletmelerinde 200 civarında hayvanın bulunduğunu, diğer hayvanların günde ortalama 12, "Fıstık"ın ise 15-16 kilogram yem yediğini dile getiren Bartık, şöyle konuştu:

"Fıstık sağlıklı, tüm aşıları tam, kurbanlık bir hayvan. Zaman zaman hırçınlaştığı oluyor ama onların da psikolojik durumları oluyor. Hava sıcaklıkları onları da etkiliyor. Adı Fıstık, kendi rengi de tam uyuyor ve fıstık gibi bir hayvan. 350 bin lira istiyoruz. Gelip bakanlar oldu, dönüş yapacaklar. Bölgenin en talep edilen boğalarından birisi zaten."

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Gaziantep Kurban Bayramı
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