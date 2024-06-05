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Türkiye
AA 05.06.2024 12:08

Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmene başarı belgesi

Adana'da bir öğretmen, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da Durmaz'a teşekkür ederek başarı belgesi verdi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan İlkokulunda boğazına yabancı cisim kaçan 4. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş, okul bahçesindeki kalabalığa doğru koştu.

İlk yardım bilgisi olan öğretmen Ümit Durmaz, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Durmaz'ın yaptığı müdahale ile boğazındaki yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öğretmene başarı belgesi verildi

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da makamında öğretmen Durmaz ile öğrenci Demirtaş'ı kabul etti.

Kaymakam Aksu, Durmaz'a teşekkür ederek başarı belgesi verdi.

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