Konya'nın Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verileceği açıklandı.

Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hadim'in Bademli İlk/Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokulu ile Yağcı Mahmut Yiğit İlkokulu haricindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da aynı gerekçelerle ilçede eğitime yarın ara verileceği duyuruldu.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde eğitime kar engeli

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kar yağışından kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Acıgöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA