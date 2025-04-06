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Türkiye
AA 06.04.2025 11:13

Egeli balıkçılar sezonu geçen yılın üzerinde balıkla kapatacak

Türkiye'de balık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Ege Bölgesi'ndeki balıkçılar, av sezonunu geçen yılın üzerinde balıkla tamamlayacak.

Egeli balıkçılar sezonu geçen yılın üzerinde balıkla kapatacak
[Fotograf: AA]

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda sona yaklaşıldı.

Egeli yaklaşık 1800 balıkçı, 15 Nisan'da sona erecek sezonda yoğun mesai sürdürüyor.

"Vira bismillah" diyerek denizin dalgalı sularında derya kuzularının peşine düşen balıkçılar, yakaladıkları balıkları bölgede sektörün kalbinin attığı İzmir'deki su ürünleri haline getiriyor. Balıklar buradan Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Egeli balıkçılar bu av sezonunda pazara en çok sardalya ve hamsi ulaştırdı.

Sezonun ilk 4 ayında bereketli av sezonu geçiren balıkçılar, ocak ayı ve sonrasında etkili olan rüzgar ve su sıcaklığının artmasıyla avcılıkta istediğini alamadı.

Egeli balıkçılar sezonu geçen yılın üzerinde balıkla kapatacak

"Anadolu'nun her köşesine yollandı"

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bölgedeki 10 bin ailenin balıkçılıkla geçimini sağladığını söyledi.

Ege'nin diğer bölgelere göre daha fazla balık çeşitliliğine sahip olduğunu anlatan Çakan, bölgede 100'den fazla tür bulunduğunu ifade etti.

Çakan, geçen yıl 50 bin ton civarında balık avlandığını, bu av sezonunda ise ocak ayına kadar bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene Ege'deki hava şartları, müsilaj gibi durumlar nedeniyle ocak ayından sonra çok randımanlı sezon geçirmedik. Ege'de bu sezon 53 bin ton civarında bir balık sevkiyatımız gerçekleşti. Bu balıkların bir kısmı ihracata, bir kısmı da Anadolu'nun her köşesine yollandı. Bu balıklar en çok hamsi ve sardalya oldu."

Balıkçılardan Osman Akbıyık ise bereketli başlayan av sezonunun ocak ayından sonra kötüleştiğini söyledi.

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Balıkçılık Ege Bölgesi Ege Denizi Hamsi İzmir
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