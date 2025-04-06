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Türkiye
İHA 06.04.2025 10:20

Kamyonuna çakar lamba takan sürücüye ceza yağdı

Ordu'da çakar lamba kullanan kamyon sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Kamyonuna çakar lamba takan sürücüye ceza yağdı
[Fotograf: İHA]

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde, yasalara aykırı şekilde çakar lamba ve ses yayın cihazı bulunan kamyonu durdurdu.

Kamyonun sürücüsüne, toplamda 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi.

Kamyon 30 gün trafikten men edidi

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken kamyon da 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Trafik sorumluluk bölgemizde, mevzuata aykırı çakar lamba kullanan sürücüleri tespit etmek ve engellemek amacıyla denetimlerimize devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kamyonuna çakar lamba takan sürücüye ceza yağdı

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