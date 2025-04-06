Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları azalacak

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına, Marmara Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haftalık hava tahminine göre ise hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.

10 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı, Bursa ve Çanakkale'nin aralarında olduğu 7 ilde sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksama, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ankara'da pazartesi akşam saatlerinde başlayacak yağmur, salı günü kuvvetli yağacak.

Başkentte, hafta ortasında karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta başında 16 derece olacak sıcaklık, perşembe günü 8 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü kuvvetli yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 9-10 derece civarında olacak.

İzmir'de de yarın kuvvetli yağış görülecek. Salı günü itibarıyla yağış sona erecek. Sıcaklık 14-15 dereceye kadar düşecek.

Sıcaklıklardaki ani düşüşe bağlı olarak; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor.