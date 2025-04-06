Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 06.04.2025 11:00

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Yeni hafta itibarıyla Türkiye,, balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuzeybatıdan başlayarak etkili olacak yağışlı sistem,, yer yer kar yağışlarına neden olacak. Meteoroloji, 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları azalacak 

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına, Marmara Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haftalık hava tahminine göre ise hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek.

10 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı, Bursa ve Çanakkale'nin aralarında olduğu 7 ilde sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksama, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ankara'da pazartesi akşam saatlerinde başlayacak yağmur, salı günü kuvvetli yağacak.

Başkentte, hafta ortasında karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta başında 16 derece olacak sıcaklık, perşembe günü 8 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü kuvvetli yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 9-10 derece civarında olacak.

İzmir'de de yarın kuvvetli yağış görülecek. Salı günü itibarıyla yağış sona erecek. Sıcaklık 14-15 dereceye kadar düşecek.

Sıcaklıklardaki ani düşüşe bağlı olarak; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak Yağış Balkanlar
Sıradaki Haber
Bayram tatilinin 8 gününde trafik kazalarında 72 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
İstanbul Havalimanı'nda dönüş hareketliliği
17:05
Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e tepki
17:04
Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlaksızlık
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
16:15
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü
16:02
Güney Kore'de orman yangınına müdahale sırasında düşen helikopterin pilotu öldü
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız" çiçekleriyle renklendi
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız" çiçekleriyle renklendi
FOTO FOKUS
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ