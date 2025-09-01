Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.09.2025 10:14

Egeli balıkçılar ilk günden tezgahları doldurdu

Yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel başlangıç yaptı, tezgahlar yaklaşık 50 çeşit balıkla doldu.

Egeli balıkçılar ilk günden tezgahları doldurdu

Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları satmak için İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirdi.

Hareketliliğin gözlendiği halde sezonun ilk balıklarını almak isteyenler kıyasıya yarıştı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali'nde diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buluyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Esnaf heyecanlı

Esnaf Yusuf Alabey sezonun çok iyi başladığını belirterek, umutlu olduklarını anlattı.

Heyecanlı olduğunu kaydeden Alabey, "Bu sene balık olacak gibi, bu da hava şartlarına bağlı. İnşallah olur" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Alican Uzun ise sezonun bereketli olacağına inandığını, ifade ederek, "Bereketli bir sezon bizleri bekliyor. Tüm Ege'ye ve Akdeniz Bölgesi'ne buradan balık dağıtılıyor. İlk olarak tekir, barbun geldi. İlerleyen saatlerde de sardalye ve hamsinin bol olacağı söyleniyor" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Balıkçılık
Sıradaki Haber
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:05
Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 3,3 arttı
10:54
Altının gramı 4 bin 597 liradan işlem görüyor
10:52
Pakistan'da helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
10:52
Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi: Dezenflasyonun sürmesi programın başarısını ortaya koyuyor
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i en yakın zamanda ülkemize bekliyoruz
10:41
TikTok, mesajlara sesli not, fotoğraf ve video ekleme özelliği getiriyor
Denizlerde av yasağı sona erdi
Denizlerde av yasağı sona erdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ