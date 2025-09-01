Egeli balıkçılar ilk günden tezgahları doldurdu

Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları satmak için İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirdi.

Hareketliliğin gözlendiği halde sezonun ilk balıklarını almak isteyenler kıyasıya yarıştı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali'nde diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buluyor.

[Fotoğraf: İHA]

Esnaf heyecanlı

Esnaf Yusuf Alabey sezonun çok iyi başladığını belirterek, umutlu olduklarını anlattı.

Heyecanlı olduğunu kaydeden Alabey, "Bu sene balık olacak gibi, bu da hava şartlarına bağlı. İnşallah olur" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Alican Uzun ise sezonun bereketli olacağına inandığını, ifade ederek, "Bereketli bir sezon bizleri bekliyor. Tüm Ege'ye ve Akdeniz Bölgesi'ne buradan balık dağıtılıyor. İlk olarak tekir, barbun geldi. İlerleyen saatlerde de sardalye ve hamsinin bol olacağı söyleniyor" diye konuştu.