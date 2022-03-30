Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yarın Ege Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.