Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yarın Ege Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına Meteoroloji Hava Durumu
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