Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'daki su hattı yolunda toprak kayması oluştu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Düzköy ilçesinde grup yolunda, su hattının patlaması sonucu toprak kayması meydana geldi.
Yusuflu Mahallesi'nden geçen grup yolu, sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yusuflu Mahallesi Muhtarı Nevzat İshak, yolun altından geçen su isale borusunun patlamasından dolayı yolda kayma ve çökmelerin meydana geldiğini söyledi.
Durumu yetkililere aktardıklarını, AFAD ekiplerinin güzergahta inceleme yapacağını anlatan İshak, "Yol güzergahında 600 hane bulunuyor. Buradan geçen araçların sayısı çok fazla. Alternatif bir yol var ama uzak. Yetkililere ulaştık, geldiler baktılar ve şimdi AFAD'ın ekiplerini bekliyoruz" dedi.
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