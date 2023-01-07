Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

3,9 büyüklüğünde bir deprem daha

5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,9 olmak üzere artçıları sürüyor.