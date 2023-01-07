Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 04:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'ndeki 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Midilli Adası.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
3,9 büyüklüğünde bir deprem daha
5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,9 olmak üzere artçıları sürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:05:01:53 TSİ
Enlem:39.369 N
Boylam:26.265 E
Derinlik:11.14 km
Detay:https://t.co/5cNALlP1nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Çanakkale Deprem Ege Denizi
Son Haberler
- 04:50
- 04:43
- 04:23
- 05:55
- 03:13
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz