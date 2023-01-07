Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi'ndeki 5 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Midilli Adası olan depremin ardından 3,9 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:04:52:57 TSİ
Enlem:39.373 N
Boylam:26.254 E
Derinlik:14.14 km
Detay:https://t.co/zXWkE7Z5ed@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin artçıları sürüyor
5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4 ve 3,9 olmak üzere artçıları sürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [12.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-07
Saat:05:54:12 TSİ
Enlem:39.389 N
Boylam:26.288 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/mnbxXM2mlf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin hissedildiği Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadı.
"İlimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır"
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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