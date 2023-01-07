Serhat Y. idaresindeki soğuk et yüklü kamyon, Eşme Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Serhat Y. ile yanında bulunan B.T. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Kocaeli'den polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kamyondan ayrılarak devrilen kasadaki soğuk etler yola savruldu.