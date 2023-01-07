Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotograf: DHA]
Beyoğlu'nda tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
42 yaşındaki Taştan Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, Kulaksız Mahallesi Hasköy Tüneli'nde duvara çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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