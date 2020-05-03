Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades'in 26,44 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 151,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.08'de meydana gelen deprem, 13,38 kilometre derinlikte kaydedildi.