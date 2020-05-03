Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades'in 26,44 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 151,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05.08'de meydana gelen deprem, 13,38 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Yunanistan Muğla Ege denizi deprem datça AFADSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 05:24
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