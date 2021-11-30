Şiddetini artıran rüzgar zarar vermeye devam ediyor. Limandaki 7 kayık parçalanarak battı. Kayıkların sahipleri, batışını üzüntüyle izledi.

Balıkçı İsmail Çakıcı, 50 yıldır Sultaniçe'de balıkçılık yaptığını ancak hayatında daha önce böyle bir fırtına görmediğini anlattı.

Çakıcı, "Gece boyu kayığımı kurtarmak için mücadele ettim. Ama maalesef benimkiyle birlikte arkadaşlarımızın 7 kayığı da parçalanarak battı" dedi.