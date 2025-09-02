Açık 29.9ºC Ankara
AA 02.09.2025 13:17

Edirne'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 5,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, sınır kapıları ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 296 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 5,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Vali Yunus Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak eşya ticaretinin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Özellikle sınır kapılarında sıkı tedbirler alındığını belirten Vali Sezer, "Alınan ilave tedbirlerle geride bıraktığımız yıllarla kıyaslanamayacak başarılar elde ettik. Ciddi yakalamalar yapmış durumdayız. Şu ana kadar piyasa değeri 7 milyarı geçen uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamış durumdayız" dedi.

Sezer, güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"8 ayda yapılan operasyonlarda 2 ton 872 kilogram esrar, 2 ton 173 kilogram skunk, 168 kilogram kokain, 83 kilogram metamfetamin, 55 bin 493 sentetik ecza ve 81 bin 48 uyuşturucu hap yakalandı. Bunlar gerçekten çok önemli ve büyük rakamlar. Ülkemize uyuşturucu ve diğer zararlı malzemelerin girmemesi noktasında alınan tedbirler devam ediyor."

Operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara, alkollü içki, oto yedek parça, tarihi eser ve cep telefonu da ele geçirildi.

Edirne Uyuşturucu Kaçakçılık
