Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 02.09.2025 12:28

Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi

Üç yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerden rahatsızlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne getirilen ayının MR'ı çekildi. Uygulanan tedavinin ardından ayı taburcu edildi.

Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı. Ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi. Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.

"Okan ile 3 yıldır tanışıyoruz, fazla yediği meyveden midesini üşütmüş"

Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, `Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan'ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklığımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200- 300 kiloya yaklaşmış. O da meyveyi sanırım fazla yemişler. Biz yaptığımız tetkiklerde onu anladık. Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu. Soluk algısı, karın ağrıları durumunda hayvanlarda değişebiliyor. Yaptığımız tetkiklerde de burada işte bilgisayarda tomogrofisini çektik, kan tahlillerine baktık. Tetkiklerde başka bir sorun olmadığını anladık ve karın ağrısı tedavisi yaptığımızda toparladı zaten. Şuan gayet keyfi yerinde, tedavisini yaptık ama biz takibimize devam ediyoruz. Bundan sonra inşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz` dedi. 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Sıfır aldı, 30 kez servise gitti: Hayali kabusa döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Katil İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti
12:57
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
12:37
Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdi
12:38
Türkiye'den 5 liman "en fazla konteyner elleçlenen 100 liman" listesinde
12:17
Milli teknolojiler B-250 hafif taarruz uçağının pilotlarını yetiştirecek
11:54
Sıfır aldı, 30 kez servise gitti: Hayali kabusa döndü
Besni Kaysun Ovası’nda mısır hasadı
Besni Kaysun Ovası’nda mısır hasadı
FOTO FOKUS
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ