AA 02.09.2025 10:38

Selimiye'de restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Selimiye'de restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını söyledi.

Camide önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Sezer, "Selimiye Camimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda" dedi.

Sezer, restorasyon ekiplerinin kubbe bölümünde kalem işi çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

Selimiye'de restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Buradaki çalışmalarında kısa sürede bitirileceğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Kalem işleriyle ilgili eksikliklere ilişkin çalışmalar da hızlı şekilde yapılıyor. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. '2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür' diye tahmin ediyorum. Bekleyen herhangi bir durum söz konusu değil."

Restorasyonda neler yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide çalışmalar Bilim Kurulu nezaretinde gerçekleştiriliyor.

Caminin en çok yıpranmanın görüldüğü 4 minaresinde taş onarımları ve temizlikleri yapıldı. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılıp 64 çini yerlerine takıldı.

Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapılıp daha sonra kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun restore edilirken yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi.

Selimiye'de restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere

Ekipler, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken caminin kubbe bölümündeki çalışmalar sürüyor.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği cami ziyarete ve ibadete açık tutuluyor.

Edirne Kültürel Miras Tarihi Eser
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın 2. gününde
