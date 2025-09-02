Açık 25.8ºC Ankara
AA 02.09.2025 09:20

Kastamonu'da ormanlık alandaki 2 yangına müdahale sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da ormanlık alandaki 2 yangına müdahale sürüyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor.

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

Kastamonu Yangın Karabük
